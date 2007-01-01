Реальные кабаны
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Реальные кабаны

Реальные кабаны (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.92007, Wild Hogs
Боевики, Комедии95 мин18+

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Сюжет

Четверо благоустроенных приятелей из зажиточного пригорода решают на время отвлечься от житейских проблем и вспомнить былые раздольные деньки, когда все четверо мечтали о байкерской свободе. Еженедельные встречи за бокалом безалкогольного пива в местном мотоклубе уже поднаскучили, и друзья решают рвануть в путешествие через все Штаты, с севера на юг, до самого Нью-Мексико.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реальные кабаны»

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