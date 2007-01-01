Реальные кабаны (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.92007, Wild Hogs
Боевики, Комедии95 мин18+
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Сюжет
Четверо благоустроенных приятелей из зажиточного пригорода решают на время отвлечься от житейских проблем и вспомнить былые раздольные деньки, когда все четверо мечтали о байкерской свободе. Еженедельные встречи за бокалом безалкогольного пива в местном мотоклубе уже поднаскучили, и друз�ья решают рвануть в путешествие через все Штаты, с севера на юг, до самого Нью-Мексико.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Уолт
Бекер
- ТААктёр
Тим
Аллен
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актриса
Мариса
Томей
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- МКАктёр
М.
К. Гейни
- Актриса
Джилл
Хеннесси
- Продюсер
Тодд
Либерман
- Продюсер
Брайан
Роббинс
- МТПродюсер
Майкл
Толлин
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Петрусенко
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Тягичев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Персин
- АПАктёр дубляжа
Александр
Прудников
- ИТАктёр дубляжа
Иннокентий
Тарабара
- ПРХудожница
Пенн�и
Роуз
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- РГОператор
Робби
Гринберг
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи