Рай (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме
Драматический фильм «Рай» — фильм Тома Тыквера о том, как даже в самые темные и безрадостные дни всегда есть надежда на спасение и свет.
Молодая британка Филиппа живет в Турине и работает учительницей. После того, как ее муж и несколько учеников погибают из-за передозировки наркотиками, женщина тщетно пытается добиться наказания для преступников. Не получив помощи от полиции, женщина решается на отчаянный шаг — закладывает бомбу в офисе наркоторговца. Но все идет не по плану — гибнут невинные люди, а саму Филиппу арестовывают. Кажется, ее судьба предрешена, но спасение приходит, откуда никто не ждал: в Филиппу влюбляется Филиппо — парень, который работает в полиции переводчиком. Он искренне верит в ее невиновность и решает помочь.
«Рай» — фильм о вине и прощении, о любви, которая возникает в самых невозможных обстоятельствах, и о поиске надежды там, где, казалось бы, ее больше нет.
- Режиссёр
Том
Тыквер
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Джованни
Рибизи
- РДАктёр
Ремо
Джироне
- СРАктриса
Стефания
Рокка
- АСАктёр
Алессандро
Спердути
- МСАктёр
Маттиа
Сбраджа
- ССАктёр
Стефано
Сантоспаго
- АДАктёр
Альберто
Ди Стасио
- ДВАктёр
Джованни
Веттораццо
- ДБАктёр
Джанфранко
Барра
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- КПСценарист
Кшиштоф
Песевич
- Продюсер
Штефан
Арндт
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- Продюсер
Энтони
Мингелла
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- МБМонтажёр
Матильда
Бонфуа
- ФГОператор
Франк
Грибе