Рай (фильм, 2001) смотреть онлайн

Драматический фильм «Рай» — фильм Тома Тыквера о том, как даже в самые темные и безрадостные дни всегда есть надежда на спасение и свет.



Молодая британка Филиппа живет в Турине и работает учительницей. После того, как ее муж и несколько учеников погибают из-за передозировки наркотиками, женщина тщетно пытается добиться наказания для преступников. Не получив помощи от полиции, женщина решается на отчаянный шаг — закладывает бомбу в офисе наркоторговца. Но все идет не по плану — гибнут невинные люди, а саму Филиппу арестовывают. Кажется, ее судьба предрешена, но спасение приходит, откуда никто не ждал: в Филиппу влюбляется Филиппо — парень, который работает в полиции переводчиком. Он искренне верит в ее невиновность и решает помочь.



«Рай» — фильм о вине и прощении, о любви, которая возникает в самых невозможных обстоятельствах, и о поиске надежды там, где, казалось бы, ее больше нет.



Рай смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.