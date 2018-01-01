Wink
Рай для дурака
Актёры и съёмочная группа фильма «Рай для дурака»

Режиссёры

Чарли Дэй

Charlie Day
Режиссёр

Актёры

Чарли Дэй

Charlie Day
АктёрLatte Pronto
Кен Жонг

Ken Jeong
АктёрLenny the Publicist
Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаChristiana Dior
Эдриан Броуди

Adrien Brody
АктёрChad Luxt
Джейсон Судейкис

Jason Sudeikis
АктёрLex Tanner
Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрThe Producer
Стив Култер

Steve Coulter
АктёрTony London
Джейсон Бейтман

Jason Bateman
АктёрSPFX Tech
Иди Фалько

Edie Falco
АктрисаThe Agent
Мэри Элизабет Эллис

Mary Elizabeth Ellis
АктрисаMakeup Woman #1

Сценаристы

Чарли Дэй

Charlie Day
Сценарист

Продюсеры

Алекс Сакс

Alex Saks
Продюсер
Рик Дагдэйл

Rick Dugdale
Продюсер
Ребекка Эдвардс

Rebecca Edwards
Продюсер
Дэн Фелмэн

Dan Fellman
Продюсер

Актёры дубляжа

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Марк Силберт

Mark Sylbert
Художник
Линда Сфирис

Linda Spheeris
Художница

Монтажёры

Лесли Джонс

Leslie Jones
Монтажёр
Тим Рош

Tim Roche
Монтажёр

Операторы

Нико Агилар

Nico Aguilar
Оператор

Композиторы

Джон Брайон

Jon Brion
Композитор