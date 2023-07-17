Рай для дурака (фильм, 2023) смотреть онлайн

Кен Жонг, Кейт Бекинсейл и Эдриан Броуди в комедии Чарли Дэя о немом пациенте психиатрической клиники, который попадает во внешний мир — прямо в руки голливудских продюсеров. В психиатрической лечебнице в Лос-Анджелесе живет странный мужчина с мировоззрением ребенка, не произносящий ни слова. Однажды сотрудники решают выгнать его на улицу, и бывший пациент уже готовится присоединиться к местным бездомным, как вдруг встречает большого голливудского продюсера, который тут же отводит его на съемочную площадку вестерна. Все дело в том, что он как две капли воды похож на Бингсли, капризного актера в главной роли проекта, который отказывается сотрудничать с командой. Молчаливого чудака называют Латте Пронто и делают дублером Бингсли. Пронто чудом удается пережить сложности кинопроизводства, после чего он вместе с отчаявшимся публицистом Ленни начинает путь к славе.

