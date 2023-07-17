Рай для дурака
Wink
Фильмы
Рай для дурака
6.32023, Fool's Paradise
Комедия93 мин18+
Пациент психбольницы попадает в Голливуд. Комедия со звездным актерским составом от автора «В Филадельфии всегда солнечно» Чарли Дэя

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Рай для дурака (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Кен Жонг, Кейт Бекинсейл и Эдриан Броуди в комедии Чарли Дэя о немом пациенте психиатрической клиники, который попадает во внешний мир — прямо в руки голливудских продюсеров. В психиатрической лечебнице в Лос-Анджелесе живет странный мужчина с мировоззрением ребенка, не произносящий ни слова. Однажды сотрудники решают выгнать его на улицу, и бывший пациент уже готовится присоединиться к местным бездомным, как вдруг встречает большого голливудского продюсера, который тут же отводит его на съемочную площадку вестерна. Все дело в том, что он как две капли воды похож на Бингсли, капризного актера в главной роли проекта, который отказывается сотрудничать с командой. Молчаливого чудака называют Латте Пронто и делают дублером Бингсли. Пронто чудом удается пережить сложности кинопроизводства, после чего он вместе с отчаявшимся публицистом Ленни начинает путь к славе.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рай для дурака»