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Рай для дурака (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Кен Жонг, Кейт Бекинсейл и Эдриан Броуди в комедии Чарли Дэя о немом пациенте психиатрической клиники, который попадает во внешний мир — прямо в руки голливудских продюсеров. В психиатрической лечебнице в Лос-Анджелесе живет странный мужчина с мировоззрением ребенка, не произносящий ни слова. Однажды сотрудники решают выгнать его на улицу, и бывший пациент уже готовится присоединиться к местным бездомным, как вдруг встречает большого голливудского продюсера, который тут же отводит его на съемочную площадку вестерна. Все дело в том, что он как две капли воды похож на Бингсли, капризного актера в главной роли проекта, который отказывается сотрудничать с командой. Молчаливого чудака называют Латте Пронто и делают дублером Бингсли. Пронто чудом удается пережить сложности кинопроизводства, после чего он вместе с отчаявшимся публицистом Ленни начинает путь к славе.
Рейтинг
- ЧДРежиссёр
Чарли
Дэй
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- Актёр
Кен
Жонг
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Эдриан
Броуди
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актёр
Рэй
Лиотта
- СКАктёр
Стив
Култер
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- МЭАктриса
Мэри
Элизабет Эллис
- ЧДСценарист
Чарли
Дэй
- АСПродюсер
Алекс
Сакс
- РДПродюсер
Рик
Дагдэйл
- РЭПродюсер
Ребекка
Эдвардс
- Продюсер
Дэн
Фелмэн
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- МСХудожник
Марк
Силберт
- ЛСХудожница
Линда
Сфирис
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- ТРМонтажёр
Тим
Рош
- НАОператор
Нико
Агилар
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон