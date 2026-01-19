Равиоли Оли (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Коварный мошенник заставляет известную певицу и телезвезду купить убыточный пельменный завод. Теперь ей предстоит разбираться с недовольными рабочими, решать финансовые проблемы и найти любовь. Романтическая комедия «Равиоли Оли» — фильм о простых радостях жизни с Ольгой Бузовой в роли самой себя.
Однажды во время съемок очередной рекламы Ольга Бузова встречает самого прекрасного мужчину в своей жизни — немца по имени Генрих. Кажется, что дело идет к свадьбе, но спустя некоторое время Генрих вместо руки и сердца предлагает Ольге купить его пельменный завод, расположенный в городке Нижние Теплышки. Бузова соглашается, но очень скоро понимает, что ее обманули: завод стремительно теряет деньги, а Генриха и след простыл. Чтобы компенсировать потерю, Ольга собирается закрыть предприятие и продать оборудование, однако работники этому сопротивляются. Особенно активен в протестах инженер Антон, который в одиночку воспитывает дочь. К счастью, у Бузовой появляется идея, как спасти бизнес и привести его к процветанию.
Что она предпримет и как будут развиваться ее отношения с Антоном, расскажут «Равиоли Оли». Смотреть яркую комедию о столкновении разных миров вы сможете на Wink.
Рейтинг
- АНРежиссёр
Андрей
Никифоров
- Актриса
Ольга
Бузова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актриса
Марина
Федункив
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АЖАктриса
Алена
Жигалова
- АНСценарист
Андрей
Никифоров
- РИСценарист
Роман
Иванов
- ОМСценарист
Ольга
Малышева
- НПСценарист
Никита
Панков
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- МХОператор
Магомед
Халухаев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев