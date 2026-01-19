Коварный мошенник заставляет известную певицу и телезвезду купить убыточный пельменный завод. Теперь ей предстоит разбираться с недовольными рабочими, решать финансовые проблемы и найти любовь. Романтическая комедия «Равиоли Оли» — фильм о простых радостях жизни с Ольгой Бузовой в роли самой себя.



Однажды во время съемок очередной рекламы Ольга Бузова встречает самого прекрасного мужчину в своей жизни — немца по имени Генрих. Кажется, что дело идет к свадьбе, но спустя некоторое время Генрих вместо руки и сердца предлагает Ольге купить его пельменный завод, расположенный в городке Нижние Теплышки. Бузова соглашается, но очень скоро понимает, что ее обманули: завод стремительно теряет деньги, а Генриха и след простыл. Чтобы компенсировать потерю, Ольга собирается закрыть предприятие и продать оборудование, однако работники этому сопротивляются. Особенно активен в протестах инженер Антон, который в одиночку воспитывает дочь. К счастью, у Бузовой появляется идея, как спасти бизнес и привести его к процветанию.



Что она предпримет и как будут развиваться ее отношения с Антоном, расскажут «Равиоли Оли». Смотреть яркую комедию о столкновении разных миров вы сможете на Wink.

