Рататуй (фильм, 2007) смотреть онлайн
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О фильме
Анимационная комедия «Рататуй» — мультфильм 2007 года о большом кулинарном таланте маленькой крысы. Созданная легендарной студией Pixar картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».
Реми — грызун с утонченным вкусом. В отличие от сородичей, он мечтает не воровать еду, а создавать кулинарные шедевры. Судьба заносит Реми в Париж, на кухню популярного ресторана. Знакомство с неуклюжим юношей Лингвини — возможность воплотить мечту в жизнь: крыса руководит, человек делает. Блюда, приготовленные необычным дуэтом поваров, покоряют сердца и желудки гостей, но сохранять секрет с становится все сложнее.
Это не просто веселый мультфильм о кухне и крысах, а рассказ о том, как дорога к мечте меняет жизнь. И если вы ищете вдохновение, чтобы приготовить ужин, начните смотреть «Рататуй».
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
- Режиссёр
Брэд
Бёрд
- ЯПРежиссёр
Ян
Пинкава
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- ЛРАктёр
Лу
Романо
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- ПСАктёр
Питер
Сон
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Уилл
Арнетт
- ДКАктёр
Джулиус
Каллахан
- Сценарист
Брэд
Бёрд
- ЯПСценарист
Ян
Пинкава
- ДКСценарист
Джим
Капобьянко
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- БЛПродюсер
Брэд
Льюис
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стэнтон
- ГЗПродюсер
Галин
Зусман
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Крылов
- Актёр дубляжа
Сергей
Гармаш
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Письменный
- ЛРХудожник
Лу
Романо
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино