Рататуй (фильм, 2007) смотреть онлайн

Анимационная комедия «Рататуй» — мультфильм 2007 года о большом кулинарном таланте маленькой крысы. Созданная легендарной студией Pixar картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».



Реми — грызун с утонченным вкусом. В отличие от сородичей, он мечтает не воровать еду, а создавать кулинарные шедевры. Судьба заносит Реми в Париж, на кухню популярного ресторана. Знакомство с неуклюжим юношей Лингвини — возможность воплотить мечту в жизнь: крыса руководит, человек делает. Блюда, приготовленные необычным дуэтом поваров, покоряют сердца и желудки гостей, но сохранять секрет с становится все сложнее.



Это не просто веселый мультфильм о кухне и крысах, а рассказ о том, как дорога к мечте меняет жизнь. И если вы ищете вдохновение, чтобы приготовить ужин, начните смотреть «Рататуй».



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