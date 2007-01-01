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Рататуй

Рататуй (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Ratatouille
Мультфильм, Комедия106 мин0+

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О фильме

Анимационная комедия «Рататуй» — мультфильм 2007 года о большом кулинарном таланте маленькой крысы. Созданная легендарной студией Pixar картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

Реми — грызун с утонченным вкусом. В отличие от сородичей, он мечтает не воровать еду, а создавать кулинарные шедевры. Судьба заносит Реми в Париж, на кухню популярного ресторана. Знакомство с неуклюжим юношей Лингвини — возможность воплотить мечту в жизнь: крыса руководит, человек делает. Блюда, приготовленные необычным дуэтом поваров, покоряют сердца и желудки гостей, но сохранять секрет с становится все сложнее.

Это не просто веселый мультфильм о кухне и крысах, а рассказ о том, как дорога к мечте меняет жизнь. И если вы ищете вдохновение, чтобы приготовить ужин, начните смотреть «Рататуй».

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рататуй»