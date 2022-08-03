Рататуй (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.52007, Ratatouille
Мультфильм, Комедия106 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Крыс Реми живет в подвале шикарного парижского ресторана и ежедневно рискует жизнью, добывая на кухне кусочки и крошки, оставшиеся от шедевров кулинарного искусства. Но гурману Реми этого мало — он втайне лелеет надежду стать заправским шеф-поваром. Но только поваренок Лингвини разделяет склонность Реми к несбыточным мечтам...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Брэд
Бёрд
- ЯПРежиссёр
Ян
Пинкава
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- ЛРАктёр
Лу
Романо
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- ПСАктёр
Питер
Сон
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Уилл
Арнетт
- ДКАктёр
Джулиус
Каллахан
- Сценарист
Брэд
Бёрд
- ЯПСценарист
Ян
Пинкава
- ДКСценарист
Джим
Капобьянко
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- БЛПродюсер
Брэд
Льюис
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стэнтон
- ГЗПродюсер
Галин
Зусман
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Крылов
- Актёр дубляжа
Сергей
Гармаш
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Письменный
- ЛРХудожник
Лу
Романо
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино