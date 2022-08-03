Рататуй (фильм, 2007) смотреть онлайн

Крыс Реми живет в подвале шикарного парижского ресторана и ежедневно рискует жизнью, добывая на кухне кусочки и крошки, оставшиеся от шедевров кулинарного искусства. Но гурману Реми этого мало — он втайне лелеет надежду стать заправским шеф-поваром. Но только поваренок Лингвини разделяет склонность Реми к несбыточным мечтам...

