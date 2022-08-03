Пятая власть (фильм, 2013) смотреть онлайн

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о попытке разоблачить государственную коррупцию и ложь властей, которая превратила интернет-стартап в одну из самых известных и обсуждаемых организаций 21-го века. За первые годы существования WIKILEAKS обнародовал больше тайн, чем самые влиятельные в мире СМИ.

