Пятая власть (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, The Fifth Estate
Триллер, Драма123 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о попытке разоблачить государственную коррупцию и ложь властей, которая превратила интернет-стартап в одну из самых известных и обсуждаемых организаций 21-го века. За первые годы существования WIKILEAKS обнародовал больше тайн, чем самые влиятельные в мире СМИ.
СтранаВеликобритания, Бельгия
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- БКРежиссёр
Билл
Кондон
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Энтони
Маки
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- Актёр
Джейми
Блэкли
- ДССценарист
Джош
Сингер
- ДШСценарист
Дэниэл
Шмитт
- ДЛСценарист
Дэвид
Ли
- ЛХСценарист
Люк
Хардинг
- Продюсер
Стив
Голин
- МШПродюсер
Майкл
Шугар
- ЛБПродюсер
Лейфур
Б. Дагфиннссон
- АНАктёр дубляжа
Александр
Ноткин
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ВРАктёр дубляжа
Вадим
Романов
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл