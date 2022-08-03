Пункт пропуска. Офицерская история
Wink
Фильмы
Пункт пропуска. Офицерская история
7.92021, Пункт пропуска. Офицерская история
Военный102 мин18+

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Пункт пропуска. Офицерская история (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Два друга, молодые военнослужащие-крымчане, попадают в плен СБУ. Там ребята понимают, что выбор есть всегда, но честью и Родиной не торгуют.

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт пропуска. Офицерская история»