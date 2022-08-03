7.92021, Пункт пропуска. Офицерская история
Военный102 мин18+
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Пункт пропуска. Офицерская история (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ВСРежиссёр
Вера
Соколова
- ВКАктёр
Валерий
Карпов
- АЗАктёр
Александр
Зачиняев
- Актриса
Виктория
Тарасова
- АЧАктриса
Анастасия
Черникова
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- ИСАктёр
Иван
Соловьёв
- Актёр
Эммануил
Виторган
- БЭАктёр
Борис
Эстрин
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Тимур
Ефременков
- ИССценарист
Иван
Соловьёв
- ВСПродюсер
Вера
Соколова
- ЕЕХудожница
Елена
Ермакова
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- СБМонтажёр
Сергей
Биденко
- ЛРОператор
Леонид
Рудкевич
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев