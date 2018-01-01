Иван Соловьёв

Биография

Иван Соловьев — российский сценарист и актер. Родился в Москве 22 августа 1970 года. В биографии Ивана Соловьева главную роль играет не кинематограф, а юриспруденция. Он — видный общественный деятель, имеет ученую степень, полковник полиции. Его заслуги отмечены орденом РПЦ‚ врученного за возрождение духовной жизни. В 2020 году он создал сценарий к короткометражному фильму «Искушение». В его основу легла одноименная книга, которую также написал Соловьев. В 2021 году состоялась премьера военного фильма по сценарию Ивана «Пункт пропуска. Офицерская история». Фильмография Ивана Соловьева состоит из военной драмы «Пункт пропуска. Офицерская история». В нем он играет одну из основных ролей — командующего ЧФ вице-адмирала Елагина. Картина раскрывает события, которые произошли в 2016 году на пограничном переходе Чонгар.