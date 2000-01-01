Пункт назначения (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.72000, Final Destination
Ужасы94 мин18+
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Сюжет
Алекс летит развлекаться со всем классом в Париж на 10 дней. В аэропорту он узнает, что время вылета совпадает с его днем рождения. Потом, повинуясь плохому предчувствию, Алекс покидает самолет вместе с еще семью людьми. И тут взрывается их самолет… Но позже оставшиеся в живых пассажиры гибнут �один за другим, и Алекс понимает: смерть не обманешь — это только отсрочка…
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Вон
- ДСАктёр
Девон
Сава
- Актриса
Эли
Лартер
- КСАктёр
Керр
Смит
- ККАктриса
Кристен
Клоук
- ДРАктёр
Дэниэл
Робак
- РГАктёр
Роджер
Гуэнвёр Смит
- ЧДАктёр
Чэд
Донелла
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- Актриса
Аманда
Детмер
- ГМСценарист
Глен
Морган
- Сценарист
Джеймс
Вон
- ДРСценарист
Джеффри
Реддик
- ГМПродюсер
Глен
Морган
- КППродюсер
Крэйг
Перри
- УЗПродюсер
Уоррен
Зайд
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- Актёр дубляжа
Константин
Хабенский
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- МСХудожница
Мэри-Лу
Стори
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- ДКМонтажёр
Джеймс
Коблентц
- АХКомпозитор
Адам
Хэмилтон
- ШУКомпозитор
Ширли
�Уокер