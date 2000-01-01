Пункт назначения
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Пункт назначения

Пункт назначения (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.72000, Final Destination
Ужасы94 мин18+

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Сюжет

Алекс летит развлекаться со всем классом в Париж на 10 дней. В аэропорту он узнает, что время вылета совпадает с его днем рождения. Потом, повинуясь плохому предчувствию, Алекс покидает самолет вместе с еще семью людьми. И тут взрывается их самолет… Но позже оставшиеся в живых пассажиры гибнут один за другим, и Алекс понимает: смерть не обманешь — это только отсрочка…

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения»

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