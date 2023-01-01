Биография

Аманда Детмер — актриса. Родилась 27 сентября 1971 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинолент и телесериалов. Прославилась благодаря ролям в комедиях «Убийственные красотки», «Мальчики и девочки», «Стерва» и многих других. Окончила университет в Нью-Йорке по направлению искусство, получив степень бакалавра. Первым полнометражным фильмом Аманды Детмер стала черная комедия «Убийственные красотки» 1999 года, в которой актриса сыграла роль Мисс Миннеаполис. Спустя год снялась в фильме ужасов «Пункт назначения». В том же году на экраны вышла комедия «Мальчики и девочки», в которой Детмер исполнила одну из главных ролей. В 2001 году снялась еще в одной комедии под названием «Стерва». Одна из ключевых ролей Аманде Детмер досталась в мелодраме «Мажестик». Партнерами по съемочной площадке стали Джим Керри и Лори Холден. В 2006 году актриса была задействована в комедии «Он, я и его друзья». Аманда Детмер снялась в нескольких рейтинговых разноплановых сериалах, таких как «Закон и порядок», «Менталист», «Частная практика», «Ночная смена», «Дневники вампира», «Необходимая жестокость», «Бывшие», «Империя» и многие другие.