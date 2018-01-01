Wink
Фильмы
Прямая и явная угроза
Актёры и съёмочная группа фильма «Прямая и явная угроза»

Режиссёры

Филлип Нойс

Phillip Noyce
Режиссёр

Актёры

Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрJack Ryan
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрClark
Энн Арчер

Anne Archer
АктрисаCathy Ryan
Жоакин де Алмейда

Joaquim de Almeida
АктёрFelix Cortez
Генри Черни

Henry Czerny
АктёрRobert Ritter
Харрис Юлин

Harris Yulin
АктёрJames Cutter
Дональд Моффет

Donald Moffat
Актёр
Мигель Сандовал

Miguel Sandoval
АктёрErnesto Escobedo
Бенджамин Брэтт

Benjamin Bratt
АктёрCaptain Ramirez
Рэймонд Крус

Raymond Cruz
АктёрChavez

Сценаристы

Дональд Стюарт

Donald E. Stewart
Сценарист
Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Сценарист
Джон Милиус

John Milius
Сценарист
Том Клэнси

Tom Clancy
Сценарист

Продюсеры

Лис Керн

Lis Kern
Продюсер
Мэйс Нойфельд

Mace Neufeld
Продюсер
Роберт Реме

Robert Rehme
Продюсер
Ральф С. Синглтон

Ralph S. Singleton
Продюсер

Художники

Берни Поллак

Bernie Pollack
Художник
Джей Харт

Jay Hart
Художник

Монтажёры

Нил Трэвис

Neil Travis
Монтажёр

Операторы

Дональд МакЭлпайн

Donald McAlpine
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор