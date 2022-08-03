Прямая и явная угроза (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.91994, Clear and Present Danger
Боевик135 мин0+
О фильме
Джек Райан на этот раз оказывается во главе отдела разведки ЦРУ, и вхож в Овальный кабинет Белого Дома. Он вынужден бороться против колумбийских наркодельцов, не ведая, что при попустительстве президента США его помощник по национальной безопасности и шеф ЦРУ проводят, с помощью наемников, боевые операции в Колумбии.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актриса
Энн
Арчер
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- Актёр
Генри
Черни
- Актёр
Харрис
Юлин
- ДМАктёр
Дональд
Моффет
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- РКАктёр
Рэймонд
Крус
- ДССценарист
Дональд
Стюарт
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- ТКСценарист
Том
Клэнси
- ЛКПродюсер
Лис
Керн
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- РРПродюсер
Роберт
Реме
- РСПродюсер
Ральф
С. Синглтон
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ДХХудожник
Джей
Харт
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер