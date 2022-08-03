Прямая и явная угроза (фильм, 1994) смотреть онлайн

Джек Райан на этот раз оказывается во главе отдела разведки ЦРУ, и вхож в Овальный кабинет Белого Дома. Он вынужден бороться против колумбийских наркодельцов, не ведая, что при попустительстве президента США его помощник по национальной безопасности и шеф ЦРУ проводят, с помощью наемников, боевые операции в Колумбии.

