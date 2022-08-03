Прошлой ночью в Нью-Йорке
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Прошлой ночью в Нью-Йорке

Прошлой ночью в Нью-Йорке (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.42009, Last Night
Мелодрама88 мин18+

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О фильме

Майкл и Джоанна красивы, молоды, успешны и живут в счастливом браке уже четыре года. Судьба устраивает супругам проверку на прочность, когда Майкл отправляется в командировку с соблазнительной подчиненной Лаурой, а Джоанна после отъезда мужа встречает своего бывшего французского любовника.

Страна
США, Франция
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке»