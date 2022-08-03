Прошлой ночью в Нью-Йорке (фильм, 2009) смотреть онлайн

Майкл и Джоанна красивы, молоды, успешны и живут в счастливом браке уже четыре года. Судьба устраивает супругам проверку на прочность, когда Майкл отправляется в командировку с соблазнительной подчиненной Лаурой, а Джоанна после отъезда мужа встречает своего бывшего французского любовника.

