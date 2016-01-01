Проповедник с пулеметом (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Machine Gun Preacher
Боевики, Драмы123 мин18+
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Сюжет
Байкер Сэм Чайлдерс (Батлер) имеет много проблем с законом и частенько попадает в тюрьму. После очередной отсидки он идет в церковь, чтобы сделать приятное своей жене. Там Сэм на удивление глубоко проникается христианскими истинами и отправляется с миссионерской миссией в Судан. Бывший прест�упник начинает защищать местное население от зверств армии Сопротивления, восстанавливая справедливость всеми доступными ему способами. Однако, на пути Сэма встает по-настоящему серьезный враг - собственная одержимость...
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Марк
Форстер
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актриса
Кэти
Бейкер
- Актёр
Майкл
Шеннон
- РКАктриса
Райанн
Кампос
- Актриса
Мадлен
Кэрролл
- ССАктёр
Сулейман
Си Саване
- ГРАктёр
Грант
Р. Краузе
- РГАктёр
Ривис
Грэхэм
- ПКАктёр
Питер
Кэри
- ДКСценарист
Джейсон
Келлер
- Продюсер
Робби
Бреннер
- Продюсер
Марк
Форстер
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- ДХХудожник
Джей
Хар�т
- МШМонтажёр
Мэтт
Шесс
- РШОператор
Роберто
Шэфер