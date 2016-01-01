Проповедник с пулеметом (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Байкер Сэм Чайлдерс (Батлер) имеет много проблем с законом и частенько попадает в тюрьму. После очередной отсидки он идет в церковь, чтобы сделать приятное своей жене. Там Сэм на удивление глубоко проникается христианскими истинами и отправляется с миссионерской миссией в Судан. Бывший прест�упник начинает защищать местное население от зверств армии Сопротивления, восстанавливая справедливость всеми доступными ему способами. Однако, на пути Сэма встает по-настоящему серьезный враг - собственная одержимость...



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