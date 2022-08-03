Проигранное место (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.62018, Проигранное место
Ужасы, Триллер91 мин18+
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О фильме
Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре — говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.1 IMDb
- Режиссёр
Надежда
Михалкова
- Актёр
Алексей
Дякин
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Ирина
Мартыненко
- Актёр
Никита
Еленев
- Актёр
Алексей
Мартынов
- Актриса
Анастасия
Акатова
- Актёр
Сергей
Городничий
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- Актёр
Арам
Вардеванян
- МСАктриса
Маргарита
Салионова
- ОПСценарист
Олег
Пресняков
- ВПСценарист
Владимир
Пресняков
- Продюсер
Надежда
Михалкова
- Продюсер
Анна
Михалкова
- ОППродюсер
Олег
Пресняков
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- МХОператор
Михаил
Хасая
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин