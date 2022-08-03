Проигранное место
Wink
Фильмы
Проигранное место

Проигранное место (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.62018, Проигранное место
Ужасы, Триллер91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре — говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проигранное место»