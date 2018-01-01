Wink
Проигранное место
Актёры и съёмочная группа фильма «Проигранное место»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проигранное место»

Режиссёры

Надежда Михалкова

Режиссёр

Актёры

Алексей Дякин

АктёрАнтон
Анна Михалкова

АктрисаМария
Ирина Мартыненко

АктрисаКатя
Никита Еленев

АктёрРома
Алексей Мартынов

АктёрЮра
Анастасия Акатова

АктрисаСоня
Сергей Городничий

АктёрАртём
Валентина Ляпина

АктрисаВаря
Арам Вардеванян

АктёрДавид
Маргарита Салионова

АктрисаМаргарита

Сценаристы

Олег Пресняков

Сценарист
Владимир Пресняков

Сценарист

Продюсеры

Надежда Михалкова

Продюсер
Анна Михалкова

Продюсер
Олег Пресняков

Продюсер

Художники

Лера Рыскина

Художница

Монтажёры

Любава Нечистяк

Монтажёр
Тим Павелко

Монтажёр

Операторы

Михаил Хасая

Оператор

Композиторы

Игорь Вдовин

Композитор