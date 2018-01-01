Wink
Прогулка по Парижу
Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка по Парижу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка по Парижу»

Режиссёры

Дмитрий Томашпольский

Режиссёр

Актёры

Екатерина Гусева

АктрисаПолина
Лариса Удовиченко

Актриса
Макс Морел

Max Morel
Актёр
Алексей Абашкин

АктёрАртем
Игорь Ясулович

Актёр
Вячеслав Разбегаев

Актёр
Людмила Светлова

Актриса
Эрик Шимье

Eric Chimier
АктёрЛоран
Питер Хадсон

Peter Hudson
АктёрТома
Вадим Медведев

Актёрметрдотель

Продюсеры

Роман Лебедев

Продюсер
Владимир Лаптев

Продюсер

Монтажёры

Матвей Епанчинцев

Монтажёр

Операторы

Алексей Макеев

Оператор

Композиторы

Константин Шевелев

Композитор