Прогулка по Парижу (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.22010, Прогулка по Парижу
Мелодрама81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ДТРежиссёр
Дмитрий
Томашпольский
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- ММАктёр
Макс
Морел
- АААктёр
Алексей
Абашкин
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- ЛСАктриса
Людмила
Светлова
- ЭШАктёр
Эрик
Шимье
- ПХАктёр
Питер
Хадсон
- Актёр
Вадим
Медведев
- РЛПродюсер
Роман
Лебедев
- ВЛПродюсер
Владимир
Лаптев
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- АМОператор
Алексей
Макеев
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев