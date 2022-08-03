Прогулка по Парижу
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Прогулка по Парижу

Прогулка по Парижу (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.22010, Прогулка по Парижу
Мелодрама81 мин18+

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О фильме

Полина летит в Париж, где она встречает мужчину. Первая встреча происходит при странных обстоятельствах. Герой ранен. И девушка оказывает ему помощь. Потом она проводит с ним некоторое время. И возникают чувства…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка по Парижу»