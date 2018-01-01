Wink
Фильмы
Профессионал
Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»

Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»

Режиссёры

Мэттью М. Росс

Мэттью М. Росс

Matthew Ross
Режиссёр

Актёры

Киану Ривз

Киану Ривз

Keanu Reeves
АктёрLucas Hill
Борис Гулярин

Борис Гулярин

Boris Gulyarin
АктёрPyotr
Эшли Ст. Джордж

Эшли Ст. Джордж

Ashley St. George
АктрисаChrista
Эллиот Лазар

Эллиот Лазар

Elliot Lazar
АктёрSergei - Bellboy
Вероника Феррес

Вероника Феррес

Veronica Ferres
АктрисаRaisa
Павел Лычников

Павел Лычников

Pavel Lychnikoff
АктёрBoris Volkov
Владимир Шкляр

Владимир Шкляр

Vladimir Shklyar
АктёрBoris Bodyguard #1
Михаил Богданов

Михаил Богданов

АктёрMercedes Driver
Рафаэль Петарди

Рафаэль Петарди

Rafael Petardi
АктёрPavel
Даррен Росс

Даррен Росс

Darren Ross
АктёрRange Rover Driver

Сценаристы

Скотт Б. Смит

Скотт Б. Смит

Scott B. Smith
Сценарист
Стивен Хэймел

Стивен Хэймел

Stephen Hamel
Сценарист

Продюсеры

Кассиан Элвес

Кассиан Элвес

Cassian Elwes
Продюсер
Стивен Хэймел

Стивен Хэймел

Stephen Hamel
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Михаил Белякович

Михаил Белякович

Актёр дубляжа

Композиторы

Дэнни Бенси

Дэнни Бенси

Danny Bensi
Композитор
Сондер Юрриаанс

Сондер Юрриаанс

Saunder Jurriaans
Композитор