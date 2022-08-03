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Профессионал (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Siberia
Триллер, Драма100 мин18+

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О фильме

Американский торговец драгоценностями Лукас Хилл приезжает в Санкт-Петербург, чтобы завершить сделку по продаже редких голубых бриллиантов. Русский партнер Хилла исчезает, подставив американца, и ему приходится защищаться не только от недовольного клиента и мафии, но и от спецслужб.

Страна
Германия, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»