Профессионал (фильм, 2018) смотреть онлайн

Американский торговец драгоценностями Лукас Хилл приезжает в Санкт-Петербург, чтобы завершить сделку по продаже редких голубых бриллиантов. Русский партнер Хилла исчезает, подставив американца, и ему приходится защищаться не только от недовольного клиента и мафии, но и от спецслужб.

