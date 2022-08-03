Профессионал (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Siberia
Триллер, Драма100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Американский торговец драгоценностями Лукас Хилл приезжает в Санкт-Петербург, чтобы завершить сделку по продаже редких голубых бриллиантов. Русский партнер Хилла исчезает, подставив американца, и ему приходится защищаться не только от недовольного клиента и мафии, но и от спецслужб.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ММРежиссёр
Мэттью
М. Росс
- Актёр
Киану
Ривз
- БГАктёр
Борис
Гулярин
- ЭСАктриса
Эшли
Ст. Джордж
- ЭЛАктёр
Эллиот
Лазар
- Актриса
Вероника
Феррес
- Актёр
Павел
Лычников
- ВШАктёр
Владимир
Шкляр
- МБАктёр
Михаил
Богданов
- РПАктёр
Рафаэль
Петарди
- ДРАктёр
Даррен
Росс
- СБСценарист
Скотт
Б. Смит
- Сценарист
Стивен
Хэймел
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- Продюсер
Стивен
Хэймел
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс