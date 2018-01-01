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Профессионал (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.12018, Siberia
Триллеры, Мелодрамы100 мин18+

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Сюжет

Американский торговец драгоценностями Лукас Хилл приезжает в Санкт-Петербург, чтобы завершить сделку по продаже редких голубых бриллиантов. Русский партнер Хилла исчезает, подставив американца, и ему приходится защищаться не только от недовольного клиента и мафии, но и от спецслужб.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»

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