8.22007, Charlie Bartlett
Комедии, Драмы96 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Проделки в колледже (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Сына богатеньких родителей Чарли Бартлетта к его совершеннолетию выгнали из всех элитных школ города. Очень уж своеобразное у юноши чувство юмора. Отчаявшаяся мать пристраивает своего саркастичного сынка в обычную школу.
Как это ни странно, но здесь Чарли ведет себя как прилежный ученик и верный товарищ, направо и налево раздающий бесплатные дельные советы. Только спустя какое-то время учителя школы начинают замечать, что с их учениками начинают происходить неожиданные изменения…
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Полл
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актриса
Кэт
Деннингс
- ТХАктёр
Тайлер
Хилтон
- МРАктёр
Марк
Рендалл
- ДТАктёр
Дилан
Тейлор
- МПАктриса
Меган
Парк
- ДЭАктёр
Джейк
Эпстин
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйлен
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- ДППродюсер
Дэвид
Пермут
- Продюсер
Джей
Роуч
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- СГАктриса дубляжа
Софья
Горшкова
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек