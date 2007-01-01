Проделки в колледже
Wink
Фильмы
Проделки в колледже
8.22007, Charlie Bartlett
Комедии, Драмы96 мин16+
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Проделки в колледже (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Сына богатеньких родителей Чарли Бартлетта к его совершеннолетию выгнали из всех элитных школ города. Очень уж своеобразное у юноши чувство юмора. Отчаявшаяся мать пристраивает своего саркастичного сынка в обычную школу.

Как это ни странно, но здесь Чарли ведет себя как прилежный ученик и верный товарищ, направо и налево раздающий бесплатные дельные советы. Только спустя какое-то время учителя школы начинают замечать, что с их учениками начинают происходить неожиданные изменения…

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проделки в колледже»

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