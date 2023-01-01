Биография

Джонатан Мэйлен – актер и продюсер. Работает преимущественно с фильмами в жанрах драма, комедия и триллер. Родился в 1987 году в Торонто (Онтарио, Канада). Помимо кинематографа увлекается музыкой. Бывший вокалист и гитарист StillSoul. Спел одну из своих песен в одном из эпизодов канадского сериала «Черный оракул». В 2017 году обручился с актрисой Лорен Коллинз. Часто играет в одних фильмах с такими актерами как Али Мукаддам, Марсия Беннетт, Томас Митчелл, Дэниэл ДеСанто и Захари Беннетт. Имеет несколько совместных проектов с режиссерами Полом Фоксом, Доном МакКатченом и Филипом Ерншоу. Многие роли Джонатана Мэйлена являются второстепенными. Одним из первых проектов в области кино стал телесериал «Настоящие дети, настоящие приключения», который выходил на экраны с 1997 по 2001 год. В нем сыграл небольшую второстепенную роль. Примерно в это же снимался в сериалах «Франклин» и «Воины мифов: Хранители легенд». Наиболее известные фильмы Джонатана Мэйлена – музыкальная драма «Держи ритм» и драматический телесериал «Рассказ служанки». Также известен многим зрителям по проектам «Расследования Мердока» и «Академия \"Амбрелла\"». Как продюсер работал над короткометражками «Mookie's Law» и «Running Boy»."