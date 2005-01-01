Смерть на реке (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полицейский Абель Грей расследует смерть юноши из местного колледжа для богатых студентов, труп которого найден в реке. Боясь скандала и не желая выносить сор из избы, директор школы настаивает, что это �было самоубийство. Но после допроса подруги мальчика Карлин, Грей узнает, что мальчик был членом таинственного студенческого братства. Полицейский вместе с Бетси, учительницей погибшего, начинает свое расследование…



Смерть на реке смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.