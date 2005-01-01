Смерть на реке
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Смерть на реке
7.72005, Смерть на реке
Триллеры, Драмы96 мин16+

Смерть на реке (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полицейский Абель Грей расследует смерть юноши из местного колледжа для богатых студентов, труп которого найден в реке. Боясь скандала и не желая выносить сор из избы, директор школы настаивает, что это было самоубийство. Но после допроса подруги мальчика Карлин, Грей узнает, что мальчик был членом таинственного студенческого братства. Полицейский вместе с Бетси, учительницей погибшего, начинает свое расследование…

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть на реке»

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