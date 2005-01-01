Смерть на реке (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Полицейский Абель Грей расследует смерть юноши из местного колледжа для богатых студентов, труп которого найден в реке. Боясь скандала и не желая выносить сор из избы, директор школы настаивает, что это �было самоубийство. Но после допроса подруги мальчика Карлин, Грей узнает, что мальчик был членом таинственного студенческого братства. Полицейский вместе с Бетси, учительницей погибшего, начинает свое расследование…
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Информация
СтранаКанада, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- НУРежиссёр
Ник
Уиллинг
- ЭБАктёр
Эдвард
Бёрнс
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- ТГАктёр
Томас
Гибсон
- ДКАктёр
Джон
Капелос
- ДТАктёр
Джейми
Томас Кинг
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- БМАктёр
Брюс
Мерфи
- ДГАктёр
Дэвид
Гибсон МакЛин
- ДРАктёр
Джулиан
Райнд-Татт
- РПАктёр
Росс
Петти
- ДКАктёр
Дэвид
Кристоффел
- РФАктёр
Ричард
Фицпатрик
- КПАктёр
Карл
Прюнер
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйлен
- ДААктёр
Джефф
А. Райт
- ЭХСценарист
Элис
Хоффман
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- ПДПродюсер
Питер
Джеймс
- ФБХудожник
Филлип
Баркер
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл