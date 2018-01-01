Wink
Детям
Про бегемота, который боялся прививок
Актёры и съёмочная группа фильма «Про бегемота, который боялся прививок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Про бегемота, который боялся прививок»

Режиссёры

Леонид Амальрик

Режиссёр

Актёры

Михаил Яншин

Актёрбегемот
Георгий Милляр

АктёрМарабу
Григорий Шпигель

Актёрврач
Елена Понсова

Актрисатигрица
Георгий Вицин

Актёрволк

Сценаристы

Владимир Сутеев

Сценарист
Милош Мацоурек

Milos Macourek
Сценарист

Художники

Надежда Привалова

Художница
Татьяна Сазонова

Художница
Вера Валерианова

Художница
Ольга Геммерлинг

Художник

Монтажёры

Марина Трусова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Композитор