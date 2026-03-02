Призраки в Венеции
Призраки в Венеции

Призраки в Венеции (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, A Haunting in Venice
Детектив, Криминал103 мин18+

О фильме

Венеция. Вышедший напенсию Эркюль Пуаро неохотно посещает спиритический сеанс, вовремя которого один изгостей оказывается убит. Бывший детектив берется зарасследование.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

