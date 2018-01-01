Wink
Призрак оперы
Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак оперы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак оперы»

Режиссёры

Джоэл Шумахер

Joel Schumacher
Режиссёр

Актёры

Джерард Батлер

Gerard Butler
АктёрThe Phantom
Эмми Россам

Emmy Rossum
АктрисаChristine
Патрик Уилсон

Patrick Wilson
АктёрRaoul
Миранда Ричардсон

Miranda Richardson
АктрисаMadame Giry
Минни Драйвер

Minnie Driver
АктрисаCarlotta
Киран Хайндс

Ciarán Hinds
АктёрFirmin
Саймон Кэллоу

Simon Callow
АктёрAndre
Виктор МакГуайр

Victor McGuire
АктёрPiangi
Дженнифер Эллисон

Jennifer Ellison
АктрисаMeg Giry
Мюррэй Мелвин

Murray Melvin
АктёрReyer

Сценаристы

Джоэл Шумахер

Joel Schumacher
Сценарист
Эндрю Ллойд Уэббер

Andrew Lloyd Webber
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Ллойд Уэббер

Andrew Lloyd Webber
Продюсер
Сара Арнотт

Sarah Arnott
Продюсер
Джулия Блэкман

Julia Blackman
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа

Художники

Джон Феннер

John Fenner
Художник
Пол Кирби

Paul Kirby
Художник
Александра Бирн

Alexandra Byrne
Художница
Селия Бобак

Celia Bobak
Художница

Монтажёры

Терри Роулингс

Terry Rawlings
Монтажёр

Операторы

Джон Мэтисон

John Mathieson
Оператор