Призрак оперы (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, The Phantom of the Opera
Мюзикл, Триллер135 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Таинственный голос взывает к молодой оперной певице Кристине из мрачных недр величественной Парижской оперы. Лишь один человек в труппе знает, что невидимый покровитель и наставник Кристины, наводящий ужас на артистов, — обезображенный гений музыки, влюбленный в юную красавицу.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актёр
Джерард
Батлер
- ЭРАктриса
Эмми
Россам
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- Актриса
Минни
Драйвер
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Саймон
Кэллоу
- ВМАктёр
Виктор
МакГуайр
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эллисон
- ММАктёр
Мюррэй
Мелвин
- Сценарист
Джоэл
Шумахер
- ЭЛСценарист
Эндрю
Ллойд Уэббер
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Ллойд Уэббер
- САПродюсер
Сара
Арнотт
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ДФХудожник
Джон
Феннер
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- АБХудожница
Александра
Бирн
- СБХудожница
Селия
Бобак
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- ДМОператор
Джон
Мэтисон