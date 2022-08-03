Призрак оперы
Призрак оперы

Призрак оперы (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, The Phantom of the Opera
Мюзикл, Триллер135 мин12+

О фильме

Таинственный голос взывает к молодой оперной певице Кристине из мрачных недр величественной Парижской оперы. Лишь один человек в труппе знает, что невидимый покровитель и наставник Кристины, наводящий ужас на артистов, — обезображенный гений музыки, влюбленный в юную красавицу.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

