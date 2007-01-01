Привет, Билл! (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Meet Bill
Драма, Комедия89 мин18+
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О фильме
Билла всегда считали настоящим мямлей и подкаблучником. Затюканный родственниками жены, он боялся даже помыслить о переменах в жизни. Но когда видеокамера запечатлела бурные постельные сцены его благоверной со «звездой» теленовостей, парень рассвирепел и помчался мстить.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- БГРежиссёр
Берни
Голдманн
- МУРежиссёр
Мелисса
Уоллэк
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Джессика
Альба
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- ХОАктёр
Холмс
Осборн
- ТЛАктёр
Тодд
Луисо
- Актёр
Тимоти
Олифант
- РДАктёр
Рид
Даймонд
- Актриса
Кристен
Уиг
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- МУСценарист
Мелисса
Уоллэк
- ДППродюсер
Джон
Пенотти
- Продюсер
Фишер
Стивенс
- Продюсер
Аарон
Экхарт
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- НММонтажёр
Ник
Мур
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр