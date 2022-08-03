Принц Египта (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.91998, The Prince of Egypt
Мультфильм94 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эта история случилась на заре цивилизации в Древнем Египте. Стремительный и величавый Нил вынес на берег перед дворцом фараона корзину с младенцем. Могущественный правитель усыновил крошечного мальчика и дал ему имя Моисей.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- БЧРежиссёр
Бренда
Чепмен
- СХРежиссёр
Стив
Хикнер
- СУРежиссёр
Саймон
Уэллс
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Патрик
Стюарт
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Стив
Мартин
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- НМСценарист
Николас
Мейер
- ПФПродюсер
Пенни
Финкелман Кокс
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- НААктриса дубляжа
Нина
Александрова
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Божок
- КАХудожница
Кэти
Алтери
- ККХудожница
Келли
Кимболл
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер