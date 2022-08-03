Принц Египта
Принц Египта

Принц Египта (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.91998, The Prince of Egypt
Мультфильм94 мин0+

О фильме

Эта история случилась на заре цивилизации в Древнем Египте. Стремительный и величавый Нил вынес на берег перед дворцом фараона корзину с младенцем. Могущественный правитель усыновил крошечного мальчика и дал ему имя Моисей.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принц Египта»