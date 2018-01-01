Актёры и съёмочная группа фильма «Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1»

WinkДетямПриключение пингвиненка Лоло. Часть 1Актёры и съёмочная группа фильма «Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1»
Актёры
АктёрТото
Ролан Быков
Актёрдедушка Пиго
Вячеслав Невинный
АктрисаЛала
Елена Санаева
Актёрполярник со станции
Николай Граббе
АктрисаЛоло
Светлана Степченко
АктрисаПепе / Мими / воспитательница Нини / Гиги
Людмила Гнилова
АктёрГугу
Юрий Андреев
АктёрПопо
Анатолий Соловьев
АктрисаДон / Зизи
Татьяна Курьянова
Актёррассказчик