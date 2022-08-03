Чтобы понять другого, научитесь говорить на его языке. Эстетичный фантастический фильм о том, что физика и лингвистика спасут мир.



Луиза Бэнкс — признанный специалист в сфере языкознания и профессиональный переводчик. Ее талант и знания становятся критически важны, когда на Землю неожиданно прибывают двенадцать инопланетных кораблей. Армии и ученые сильнейших стран мира тщетно пытаются понять, пришли ли пришельцы с миром или придется защищать планету. Чтобы выяснить это, Луизе и ее партнеру по важной миссии физику Яну придется выяснить, что гости из космоса пытаются сказать землянам. Кто окажется прав: воинственно настроенные генералы мировых держав или двое ученых, уверенных, что возможно установить мирный контакт с пришельцами?



Эми Адамс, Джереми Реннер и Форест Уитакер в фантастической драме Дэни Вильнева. Смотреть фильм «Прибытие» онлайн в хорошем качестве и без рекламы можно на Wink.

