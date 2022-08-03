Прибытие (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Чтобы понять другого, научитесь говорить на его языке. Эстетичный фантастический фильм о том, что физика и лингвистика спасут мир.
Луиза Бэнкс — признанный специалист в сфере языкознания и профессиональный переводчик. Ее талант и знания становятся критически важны, когда на Землю неожиданно прибывают двенадцать инопланетных кораблей. Армии и ученые сильнейших стран мира тщетно пытаются понять, пришли ли пришельцы с миром или придется защищать планету. Чтобы выяснить это, Луизе и ее партнеру по важной миссии физику Яну придется выяснить, что гости из космоса пытаются сказать землянам. Кто окажется прав: воинственно настроенные генералы мировых держав или двое ученых, уверенных, что возможно установить мирный контакт с пришельцами?
Эми Адамс, Джереми Реннер и Форест Уитакер в фантастической драме Дэни Вильнева. Смотреть фильм «Прибытие» онлайн в хорошем качестве и без рекламы можно на Wink.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Марк
О’Брайен
- Актёр
Ма
Ци
- Актриса
Эбигейл
Пнёвски
- ДСАктриса
Джулия
Скарлет Дэн
- ДМАктриса
Джейдин
Мэлоун
- ФСАктёр
Фрэнк
Скорпион
- ЭХСценарист
Эрик
Хайссерер
- ТЧСценарист
Тед
Чан
- Продюсер
Глен
Баснер
- ЭХПродюсер
Эрик
Хайссерер
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- АВХудожник
Андре
Валаде
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- БЯОператор
Брэдфорд
Янг
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон