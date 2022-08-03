Прибытие
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Прибытие (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Arrival
Фантастика, Драма111 мин18+

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О фильме

Чтобы понять другого, научитесь говорить на его языке. Эстетичный фантастический фильм о том, что физика и лингвистика спасут мир.

Луиза Бэнкс — признанный специалист в сфере языкознания и профессиональный переводчик. Ее талант и знания становятся критически важны, когда на Землю неожиданно прибывают двенадцать инопланетных кораблей. Армии и ученые сильнейших стран мира тщетно пытаются понять, пришли ли пришельцы с миром или придется защищать планету. Чтобы выяснить это, Луизе и ее партнеру по важной миссии физику Яну придется выяснить, что гости из космоса пытаются сказать землянам. Кто окажется прав: воинственно настроенные генералы мировых держав или двое ученых, уверенных, что возможно установить мирный контакт с пришельцами?

Эми Адамс, Джереми Реннер и Форест Уитакер в фантастической драме Дэни Вильнева. Смотреть фильм «Прибытие» онлайн в хорошем качестве и без рекламы можно на Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прибытие»