Праздник любви
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Праздник любви (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.92007, Feast of Love
Драма, Мелодрама97 мин18+

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О фильме

Обыкновенные люди из обыкновенного городка штата Орегон собираются в маленький кружок под руководством Гарри Скотта, чтобы разобраться в самом загадочном, что есть в жизни — в таинстве любви.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Праздник любви»