Правила боя

Правила боя (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Rules of Engagement
Триллер, Боевик122 мин18+

О фильме

Полковник морской пехоты Терри Чайлдерс ради спасения жизней посла США и его семьи, открывает огонь по разбушевавшейся толпе исламистов. После чего, он обвиняется в убийстве гражданских лиц другого государства. ему на помощь приходит военный адвокат Хейс Ходжс.

Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

