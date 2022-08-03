Правила боя (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Rules of Engagement
Триллер, Боевик122 мин18+
О фильме
Полковник морской пехоты Терри Чайлдерс ради спасения жизней посла США и его семьи, открывает огонь по разбушевавшейся толпе исламистов. После чего, он обвиняется в убийстве гражданских лиц другого государства. ему на помощь приходит военный адвокат Хейс Ходжс.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Энн
Арчер
- БААктёр
Блэр
Андервуд
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- ДДАктёр
Дейл
Дай
- ААктёр
Амиду
- Сценарист
Стивен
Гейган
- ДУСценарист
Джеймс
Уэбб
- Продюсер
Скотт
Рудин
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- Продюсер
Арни
Шмидт
- АШПродюсер
Адам
Шредер
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- УАОператор
Уильям
А. Фрейкер
- НПОператор
Никола
Пекорини
- МАКомпозитор
Марк
Айшем