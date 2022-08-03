Правда о Чарли
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Правда о Чарли

Правда о Чарли (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, The Truth About Charlie
Триллер, Детектив99 мин18+

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О фильме

Чарли — это муж-красавчик Реджины Ламберт, за которым она была замужем всего лишь три месяца. Спустя время, Чарли расстворился в пространстве, а Реджине осталась разбомбленная неизвестными квартира в Париже. Она пытается обратиться в полицию и узнаeт о своeм муже такое, что волосы встают дыбом.

Страна
США, Германия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правда о Чарли»