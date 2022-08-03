Правда о Чарли (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, The Truth About Charlie
Триллер, Детектив99 мин18+
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О фильме
Чарли — это муж-красавчик Реджины Ламберт, за которым она была замужем всего лишь три месяца. Спустя время, Чарли расстворился в пространстве, а Реджине осталась разбомбленная неизвестными квартира в Париже. Она пытается обратиться в полицию и узнаeт о своeм муже такое, что волосы встают дыбом.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Демме
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Тим
Роббинс
- ПЧАктёр
Пак
Чун-хун
- Актёр
Тед
Левайн
- ЛГАктриса
Лиза
Гей Хэмилтон
- КБАктриса
Кристин
Буассон
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- Актёр
Симон
Абкарян
- ФМАктриса
Фредерик
Менинже
- ПССценарист
Питер
Стоун
- Сценарист
Джонатан
Демме
- ДБСценарист
Джессика
Бендинджер
- Продюсер
Джонатан
Демме
- ПСПродюсер
Питер
Сараф
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- Продюсер
Неда
Армиан
- ФВХудожник
Форд
Вилер
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- АБХудожница
Алин
Бонетто
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- Оператор
Так
Фудзимото
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман