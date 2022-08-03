Практическая магия (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.21998, Practical Magic
Фэнтези, Драма99 мин18+
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О фильме
Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГДРежиссёр
Гриффин
Данн
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актриса
Николь
Кидман
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- Актриса
Дайэнн
Уист
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- АААктриса
Александра
Артрип
- МФАктёр
Марк
Фойерстин
- КБАктриса
Каприс
Бенедетти
- РССценарист
Робин
Суикорд
- Сценарист
Акива
Голдсман
- АБСценарист
Адам
Брукс
- ЭХСценарист
Элис
Хоффман
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- Продюсер
Брюс
Берман
- ММПродюсер
Мэри
МакЛаглен
- РСПродюсер
Робин
Суикорд
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри