Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми.

