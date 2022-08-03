Практическая магия
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Практическая магия

Практическая магия (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.21998, Practical Magic
Фэнтези, Драма99 мин18+

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О фильме

Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Практическая магия»