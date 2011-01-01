Потомки
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Потомки

Потомки (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, The Descendants
Драмы110 мин18+

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Сюжет

Главный герой — богатый гавайский землевладелец. Он вместе с двумя дочерьми предпринимает попытку найти любовника жены, искренне веря, что таким образом спасет семейный очаг.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Потомки»

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