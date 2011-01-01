Потомки (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, The Descendants
Драмы110 мин18+
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Сюжет
Главный герой — богатый гавайский землевладелец. Он вместе с двумя дочерьми предпринимает попытку найти любовника жены, искренне веря, что таким образом спасет семейный очаг.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Пэйн
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Шейлин
Вудли
- АМАктриса
Амара
Миллер
- НКАктёр
Ник
Краузе
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- Актриса
Джуди
Грир
- Актёр
Роберт
Форстер
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- МБАктриса
Мэри
Бердсонг
- АПСценарист
Александр
Пэйн
- Сценарист
Нат
Факсон
- ДРСценарист
Джим
Рэш
- КХСценарист
Кауи
Харт Хеммингс
- ДБПродюсер
Джим
Бёрк
- АППродюсер
Александр
Пэйн
- ДТПродюсер
Джим
Тейлор
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- МКХудожник
Мэтт
Каллахан
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл