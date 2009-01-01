Посредники (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Посредники» основан на автобиографии Кристофера Маллика, который в 90-е годы создал онлайн-систему оплаты для просмотра порносайтов, что вывело данную индустрию на новый уровень. В фильме Кристофер Маллик фигурирует под именем Джек Харис. Смотрите фильм «Посредники» онлайн бесплатно �и без регистрации.

Америка середины 90-х годов. Неудачнику Джеку Харису (Люк Уилсон) постоянно не везет: проблемы с женой, уволили с работы, нет денег на какие-то радости. Однажды ему в голову приходит гениальная мысль – создать онлайн-систему оплаты порнографических сайтов. Вместе со своим приятелем он публикует несколько фотографий обнаженных девушек на страницу сайта и устанавливает правило – за 9,99 долларов любой желающий, введя номер своей кредитной карты, получает доступ к порносайту. Этот бизнес быстро развивается, их сайт интересует все больше и больше пользователей. Чтобы удержать клиентов Джеку приходиться придумывать все новые и новые активности. Он обращается к владельцу стрип-клуба, чтобы публиковать не только фотографии девушек, но и видео с ними. Джек увлечен своим бизнесом и не понимает, чем это все обернется для него самого.

Фильм «Посредники» был снят на собственные деньги Кристофера Маллика – бюджет фильма составил 20 миллионов долларов. Рекламная кампания фильма также была развернута на сайтах, специализирующихся все на той же «клубничке». Смотрите фильм «Посредники» онлайн бесплатно и без регистрации.



Посредники смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.