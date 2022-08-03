8.02021, The Last Duel
Исторический, Драма146 мин18+
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Последняя дуэль (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Франция, конец XIV века. Отношения военного Жана Де Карружа и его некогда соратника Жака Ле Гри ухудшаются по мере того, как суверен всe больше благоволит последнему и обходит вниманием первого. Кульминацией нарастающего конфликта становится нападение Ле Гри на жену Де Карружа Маргариту. Чтобы отстоять еe, а на самом деле свою, честь Жан добивается у короля разрешения на поединок, призванный выявить, насильник ли Жак, упорно отрицающий свою вину.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время146 мин / 02:26
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Джоди
Комер
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- Актёр
Бен
Аффлек
- АЛАктёр
Алекс
Лоутер
- Актёр
Мартон
Чокаш
- УХАктёр
Уильям
Хьюстон
- ОКАктёр
Оливер
Коттон
- ОЛАктёр
Орельен
Лорнье
- НХСценарист
Николь
Холофсенер
- Сценарист
Бен
Аффлек
- Сценарист
Мэтт
Дэймон
- Продюсер
Бен
Аффлек
- МЭПродюсер
Мэдисон
Эйнли
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ЛМАктриса дубляжа
Лидия
Мельникова
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- КОХудожница
Кристина
Онори
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- Оператор
Дариуш
Вольски
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс