Последняя дуэль
Wink
Фильмы
Последняя дуэль
8.02021, The Last Duel
Исторический, Драма146 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Последняя дуэль (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Франция, конец XIV века. Отношения военного Жана Де Карружа и его некогда соратника Жака Ле Гри ухудшаются по мере того, как суверен всe больше благоволит последнему и обходит вниманием первого. Кульминацией нарастающего конфликта становится нападение Ле Гри на жену Де Карружа Маргариту. Чтобы отстоять еe, а на самом деле свою, честь Жан добивается у короля разрешения на поединок, призванный выявить, насильник ли Жак, упорно отрицающий свою вину.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
146 мин / 02:26

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя дуэль»