Франция, конец XIV века. Отношения военного Жана Де Карружа и его некогда соратника Жака Ле Гри ухудшаются по мере того, как суверен всe больше благоволит последнему и обходит вниманием первого. Кульминацией нарастающего конфликта становится нападение Ле Гри на жену Де Карружа Маргариту. Чтобы отстоять еe, а на самом деле свою, честь Жан добивается у короля разрешения на поединок, призванный выявить, насильник ли Жак, упорно отрицающий свою вину.

