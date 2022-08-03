После прочтения сжечь (фильм, 2008) смотреть онлайн

Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста начальника Балканского направления. Пытаясь преодолеть кризис, он берется за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба. Находка попадает в руки легкомысленного тренера Чеда и его не менее легкомысленной подруги Линды. Вместе они решают шантажировать бывшего агента, и начинается такая заварушка, в которой не сможет разобраться даже ЦРУ…

