Wink
Фильмы
После прочтения сжечь

После прочтения сжечь (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Burn After Reading
Драма, Комедия92 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста начальника Балканского направления. Пытаясь преодолеть кризис, он берется за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба. Находка попадает в руки легкомысленного тренера Чеда и его не менее легкомысленной подруги Линды. Вместе они решают шантажировать бывшего агента, и начинается такая заварушка, в которой не сможет разобраться даже ЦРУ…

Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «После прочтения сжечь»