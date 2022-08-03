После прочтения сжечь (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Burn After Reading
Драма, Комедия92 мин0+
О фильме
Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста начальника Балканского направления. Пытаясь преодолеть кризис, он берется за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба. Находка попадает в руки легкомысленного тренера Чеда и его не менее легкомысленной подруги Линды. Вместе они решают шантажировать бывшего агента, и начинается такая заварушка, в которой не сможет разобраться даже ЦРУ…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Актёр
Джордж
Клуни
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Тим
Беван
- ДДПродюсер
Дэвид
Дилиберто
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл