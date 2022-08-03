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Порочная страсть

Порочная страсть (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Arbitrage
Триллер, Драма102 мин18+

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О фильме

Роберт Миллер — харизматичный аферист и гениальный любовник. Он привык к тому, что в постелях его всегда ждут жена и любовница, а огромные деньги делаются просто из воздуха. Но дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв провал, Миллер стремится поскорее продать свой хедж-фонд крупному банку, прежде чем раскроются его махинации…

Страна
США, Польша
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Порочная страсть»