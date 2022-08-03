Роберт Миллер — харизматичный аферист и гениальный любовник. Он привык к тому, что в постелях его всегда ждут жена и любовница, а огромные деньги делаются просто из воздуха. Но дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв провал, Миллер стремится поскорее продать свой хедж-фонд крупному банку, прежде чем раскроются его махинации…

