Порочная страсть (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Arbitrage
Триллер, Драма102 мин18+
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О фильме
Роберт Миллер — харизматичный аферист и гениальный любовник. Он привык к тому, что в постелях его всегда ждут жена и любовница, а огромные деньги делаются просто из воздуха. Но дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв провал, Миллер стремится поскорее продать свой хедж-фонд крупному банку, прежде чем раскроются его махинации…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НДРежиссёр
Николас
Джареки
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Тим
Рот
- БМАктриса
Брит
Марлинг
- Актриса
Летиция
Каста
- НПАктёр
Нэйт
Паркер
- СМАктёр
Стюарт
Марголин
- КЭАктёр
Крис
Эйгеман
- ГКАктёр
Грейдон
Картер
- БОАктёр
Брюс
Олтмен
- НДСценарист
Николас
Джареки
- Продюсер
Лаура
Бикфорд
- ДНПродюсер
Джастин
Наппи
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- КТПродюсер
Кевин
Турен
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- КСХудожница
Кэрри
Стюарт
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес