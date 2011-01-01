Поля (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.32011, Texas Killing Fields
Триллеры, Криминал100 мин18+
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Сюжет
В центре сюжета — два детектива: один местный техасец Майк Саудер, второй — переехавший из Нью-Йорка Брайан Хай. Герои в паре расследуют загадочные убийства жертв, найденных на Полях Смерти. Сложность в том, что места преступления как такового нет: всех жертв преступники привозят из других ме�ст и просто сваливают в Техасе — отсюда и название Поля Смерти для этой области. Внезапно из следователей детективы сами превращаются в жертв: преступники начинают играть с ними в кошки-мышки, подсовывая улики и донимая звонками с телефонов убитых. Когда они похищают местную девочку Энн, Саудер и Хай идут на все, чтобы найти ее.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эми
Канаан Манн
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актриса
Аннабет
Гиш
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- КБАктриса
Кори
Беркмейер
- ТПАктёр
Трентон
Перез
- ДФСценарист
Дон
Феррароне
- Продюсер
Майкл
Манн
- Продюсер
Билл
Блок
- АДПродюсер
А.
Джон А. Брайан мл.
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- СММонтажёр
Синди
Молло