Полиция Майами: Отдел нравов (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Детективы Сонни Крокет и Рикардо Таббс полны решимости остановить торговцев наркотиками, наводняющих Майами этим смертельным зельем. Они работают «под прикрытием», внедряясь в мафиозные структуры с целью их уничтожить. Но однажды Джеймс Крокет влюбляется… в девушку мафиозного босса.



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