Полиция Майами: Отдел нравов
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Полиция Майами: Отдел нравов

Полиция Майами: Отдел нравов (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.82006, Miami Vice
Боевики, Триллеры126 мин18+

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Сюжет

Детективы Сонни Крокет и Рикардо Таббс полны решимости остановить торговцев наркотиками, наводняющих Майами этим смертельным зельем. Они работают «под прикрытием», внедряясь в мафиозные структуры с целью их уничтожить. Но однажды Джеймс Крокет влюбляется… в девушку мафиозного босса.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полиция Майами: Отдел нравов»

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