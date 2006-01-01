Полиция Майами: Отдел нравов (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.82006, Miami Vice
Боевики, Триллеры126 мин18+
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Сюжет
Детективы Сонни Крокет и Рикардо Таббс полны решимости остановить торговцев наркотиками, наводняющих Майами этим смертельным зельем. Они работают «под прикрытием», внедряясь в мафиозные структуры с целью их уничтожить. Но однажды Джеймс Крокет влюбляется… в девушку мафиозного босса.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актриса
Гун
Ли
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Джастин
Теру
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ЭРАктриса
Элизабет
Родригес
- Сценарист
Майкл
Манн
- ЭЕСценарист
Энтони
Еркович
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- Продюсер
Майкл
Манн
- СБПродюсер
Сара
Брэдшоу
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- КМХудожник
Карлос
Менендес
- СРХудожник
Сет
Рид
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ДБОператор
Дион
Биби
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи