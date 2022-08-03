3000 год. Уже десять веков Землей правит жестокая раса пришельцев. Поработив людей, гиганты Сайклосы превратили завоеванную планету в источник сырья для своего далекого мира. Избежавшие смерти и рабства земляне первобытными племенами рассеялись по горам и лесам. Но однажды, получив доступ к оружию и технологиям пришельцев, они поднимают восстание. Начинается новая звездная война, в которой одна из цивилизаций обречена на уничтожение…

