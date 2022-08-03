Поле битвы: Земля (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.42000, Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Фантастика, Боевик112 мин12+
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О фильме
3000 год. Уже десять веков Землей правит жестокая раса пришельцев. Поработив людей, гиганты Сайклосы превратили завоеванную планету в источник сырья для своего далекого мира. Избежавшие смерти и рабства земляне первобытными племенами рассеялись по горам и лесам. Но однажды, получив доступ к оружию и технологиям пришельцев, они поднимают восстание. Начинается новая звездная война, в которой одна из цивилизаций обречена на уничтожение…
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
2.5 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Кристиан
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Ким
Коутс
- Актриса
Сабина
Карсенти
- МБАктёр
Майкл
Бирн
- КТАктёр
Кристиан
Тессьер
- СЛАктёр
Сильвен
Ландри
- Актёр
Ричард
Тайсон
- КФАктёр
Кристофер
Фриман
- ДШСценарист
Дж.Д.
Шапиро
- ЛРСценарист
Л.
Рон Хаббард
- Продюсер
Джонатан
Д. Крэйн
- Продюсер
Эли
Самаха
- Продюсер
Джон
Траволта
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- КПХудожник
Клод
Паре
- Художник
Патрик
Татопулос
- ЛДХудожник
Луис
Дандонно
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал