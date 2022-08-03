Поле битвы: Земля
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Поле битвы: Земля

Поле битвы: Земля (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.42000, Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Фантастика, Боевик112 мин12+

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О фильме

3000 год. Уже десять веков Землей правит жестокая раса пришельцев. Поработив людей, гиганты Сайклосы превратили завоеванную планету в источник сырья для своего далекого мира. Избежавшие смерти и рабства земляне первобытными племенами рассеялись по горам и лесам. Но однажды, получив доступ к оружию и технологиям пришельцев, они поднимают восстание. Начинается новая звездная война, в которой одна из цивилизаций обречена на уничтожение…

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
2.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поле битвы: Земля»