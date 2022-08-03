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Покемон. Детектив Пикачу (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическое приключение «Покемон. Детектив Пикачу» — фильм 2019 года, который переносит зрителя в Райм-Сити — город, где люди и покемоны живут бок о бок.
Тим Гудман приезжает в Райм-Сити, узнав о смерти отца — опытного детектива, якобы погибшего в автокатастрофе. На месте юноша неожиданно встречает Пикачу. Покемон не только умеет разговаривать, но и утверждает, что был напарником отца Тима. Объединив усилия, новые приятели начинают собственное расследование, пытаясь распутать цепочку странных событий. Они узнают о незаконных экспериментах, агрессивных покемонах и заговоре, способном изменить порядок в городе. Чем дольше длится расследование, тем яснее становится: отец Тима все еще жив, но его исчезновение связано с гораздо более опасными силами, чем казалось сначала.
Фильм «Детектив Пикачу» понравится тем, кто любит доброе приключенческое кино с хорошими шутками и харизматичными персонажами. Ну и конечно, картина лишний раз доказывает, как бывает весело, когда ваш напарник — маленький пушистый сыщик с голосом Райана Рейнольдса.
СтранаСША, Япония
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- Режиссёр
Роб
Леттерман
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Джастис
Смит
- Актриса
Кэтрин
Ньютон
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- Актёр
Крис
Гир
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- ДСАктриса
Джозетт
Саймон
- АДАктёр
Алехандро
Де Меса
- РОАктриса
Рита
Ора
- Сценарист
Роб
Леттерман
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- СТСценарист
Сатоси
Тадзири
- КССценарист
Кэн
Сугимори
- Продюсер
Грег
Бакстер
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- НДХудожник
Ник
Дент
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- МСМонтажёр
Марк
Сэнгер
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман