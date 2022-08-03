Фантастическое приключение «Покемон. Детектив Пикачу» — фильм 2019 года, который переносит зрителя в Райм-Сити — город, где люди и покемоны живут бок о бок.



Тим Гудман приезжает в Райм-Сити, узнав о смерти отца — опытного детектива, якобы погибшего в автокатастрофе. На месте юноша неожиданно встречает Пикачу. Покемон не только умеет разговаривать, но и утверждает, что был напарником отца Тима. Объединив усилия, новые приятели начинают собственное расследование, пытаясь распутать цепочку странных событий. Они узнают о незаконных экспериментах, агрессивных покемонах и заговоре, способном изменить порядок в городе. Чем дольше длится расследование, тем яснее становится: отец Тима все еще жив, но его исчезновение связано с гораздо более опасными силами, чем казалось сначала.



Фильм «Детектив Пикачу» понравится тем, кто любит доброе приключенческое кино с хорошими шутками и харизматичными персонажами. Ну и конечно, картина лишний раз доказывает, как бывает весело, когда ваш напарник — маленький пушистый сыщик с голосом Райана Рейнольдса.

