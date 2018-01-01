Wink
Детям
Покемон. Детектив Пикачу 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Покемон. Детектив Пикачу 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Покемон. Детектив Пикачу 3D»

Режиссёры

Роб Леттерман

Режиссёр

Актёры

Райан Рейнольдс

АктёрDetective Pikachu
Джастис Смит

АктёрTim Goodman
Кэтрин Ньютон

АктрисаLucy Stevens
Билл Найи

АктёрHoward Clifford
Кэн Ватанабэ

АктёрLieutenant Hide Yoshida
Крис Гир

АктёрRoger Clifford
Сьюки Уотерхаус

АктрисаMs. Norman
Джозетт Саймон

АктрисаGrams
Алехандро Де Меса

АктёрBartender
Рита Ора

АктрисаDr. Ann Laurent

Сценаристы

Роб Леттерман

Сценарист
Дерек Коннолли

Сценарист
Сатоси Тадзири

Сценарист
Кэн Сугимори

Сценарист

Продюсеры

Грег Бакстер

Продюсер
Кейл Бойтер

Продюсер
Джозеф М. Караччоло мл.

Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Филипп Лебедев

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Художники

Бен Коллинз

Художник
Ник Дент

Художник
Люк Циммерман

Художник

Монтажёры

Марк Сэнгер

Монтажёр

Операторы

Джон Мэтисон

Оператор

Композиторы

Генри Джекман

Композитор