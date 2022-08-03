Покахонтас
Покахонтас

Покахонтас (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.31995, Pocahontas
Мультфильм, Семейный77 мин0+

О фильме

Из Европы отправляется в Новый Свет корабль с нашим героем Джоном Смитом. Экипаж, как объясняет капитан, плывет навстречу приключениям, успеху, богатству. Но сам капитан намерен найти там нечто вполне определенное — золото. А живут в Америке индейцы, и рассказ пойдет о благородной принцессе Покахонтас.

Страна
США, Япония
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

