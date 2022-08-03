Покахонтас (фильм, 1995) смотреть онлайн

Из Европы отправляется в Новый Свет корабль с нашим героем Джоном Смитом. Экипаж, как объясняет капитан, плывет навстречу приключениям, успеху, богатству. Но сам капитан намерен найти там нечто вполне определенное — золото. А живут в Америке индейцы, и рассказ пойдет о благородной принцессе Покахонтас.

