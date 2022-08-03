Покахонтас (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.31995, Pocahontas
Мультфильм, Семейный77 мин0+
О фильме
Из Европы отправляется в Новый Свет корабль с нашим героем Джоном Смитом. Экипаж, как объясняет капитан, плывет навстречу приключениям, успеху, богатству. Но сам капитан намерен найти там нечто вполне определенное — золото. А живут в Америке индейцы, и рассказ пойдет о благородной принцессе Покахонтас.
СтранаСША, Япония
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
