Пока есть время (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

7 лет назад Марк и Элизабет потеряли в аварии 5-летнего сына Джейкоба. Горе разрушило семью - Марк ушeл в алкоголь и работу, Элизабет вышла замуж. Решив навсегда избавиться от болезненных воспоминаний, Марк начинает готовить их старый дом к продаже. Но прошлое внезапно обрушивается на мужчину с �новой силой - в доме материализуется призрак Джейкоба.



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