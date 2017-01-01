Пока есть время
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Пока есть время

Пока есть время (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Keeping Hours
Драмы, Мелодрамы91 мин12+

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Сюжет

7 лет назад Марк и Элизабет потеряли в аварии 5-летнего сына Джейкоба. Горе разрушило семью - Марк ушeл в алкоголь и работу, Элизабет вышла замуж. Решив навсегда избавиться от болезненных воспоминаний, Марк начинает готовить их старый дом к продаже. Но прошлое внезапно обрушивается на мужчину с новой силой - в доме материализуется призрак Джейкоба.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пока есть время»

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