Пока есть время (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Keeping Hours
Драмы, Мелодрамы91 мин12+
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Сюжет
7 лет назад Марк и Элизабет потеряли в аварии 5-летнего сына Джейкоба. Горе разрушило семью - Марк ушeл в алкоголь и работу, Элизабет вышла замуж. Решив навсегда избавиться от болезненных воспоминаний, Марк начинает готовить их старый дом к продаже. Но прошлое внезапно обрушивается на мужчину с �новой силой - в доме материализуется призрак Джейкоба.
Пока есть время смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КМРежиссёр
Карен
Монкрифф
- Актёр
Ли
Пейс
- Актриса
Кэрри
Кун
- СТАктёр
Сэндер
Томас
- РБАктёр
Рэй
Бэйкер
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- ДЛАктёр
Джулиан
ЛеТорелл
- АОАктриса
Ана
Ортис
- КЧАктёр
Клифф
Чемберлен
- Продюсер
Джейсон
Блум
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ИМХудожница
Ив
МакКарни
- МЛХудожница
Майя
Либерман
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- АГКомпозитор
Адам
Горгони